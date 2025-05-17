Пушилин назвал город, освобождение которого максимально важно для ДНР

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, только освобождение города Славянска и восстановление канала «Северский Донец — Донбасс» позволят обеспечить полноценное водоснабжение ДНР. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По его мнению, можно будет говорить о том, что наш регион полностью обеспечен водой, только после того, как будет освобождён Славянск и восстановлен искусственный канал «Северский Донец — Донбасс».

Денис Пушилин охарактеризовал этот канал как сложное гидротехническое сооружение. После освобождения, по его словам, необходимо будет провести работы по восстановлению шести насосных станций, которые были повреждены в результате действий ВСУ.

По его мнению, обстановка остаётся напряжённой. Создание водопровода «Дон — Донбасс» помогло предотвратить гуманитарную катастрофу, но не решило проблему обеспечения региона водой в полном объеме.

Создание второй ветки этого водопровода, как уточнил Пушилин, рассматривается как один из возможных вариантов, наряду с другими.

«Прорабатываются все дополнительные варианты, которые могут стабилизировать ситуацию. На этом делаем основной акцент, чтобы сейчас была возможность пусть даже с подачей воды по графикам, пусть даже с определенными ограничениями, но создать стабильность в плане подачи воды», — заключил Пушилин.

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