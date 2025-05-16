Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью РИА Новости поведал , что украинские власти, контролирующие Херсон, создали там гуманитарную катастрофу.

На данный момент под контролем Российской Федерации находится 75% территории Херсонской области. Часть региона, расположенная на правом берегу Днепра, включая город Херсон, остается под контролем украинских военных.

По словам Кастюкевича, Херсон стал местом, где страх и бедность стали повседневной реальностью из-за действий киевских захватчиков.

«Во временно оккупированных бандитами в военной форме ВСУ правобережной части Херсонской области и Херсоне настоящая гуманитарная катастрофа, люди каждый день страдают от нехватки элементарных продуктов и лекарств», — сказал Кастюкевич агентству.

Кастюкевич сообщил, что гуманитарная помощь, предназначенная для жителей, оказывается в руках украинских военных и других злоумышленников еще задолго до того, как она попадает в оккупированный город.

«Нахожусь на связи с херсонцами и знаю, как тяжело приходится в русском городе старикам, людям с инвалидностью, семьям с детьми», — подчеркнул сенатор.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины сделали оккупированную Вооруженными силами Украины (ВСУ) правобережную часть региона непригодной для жизни.