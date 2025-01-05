Пушилин: пострадавшим при обстреле в ДНР журналистам оказывается вся необходимая медпомощь

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил информацию о том, что украинские военные нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по машине, в которой находились российские журналисты. В результате этого удара погиб журналист издания «Известия» Александр Мартемьянов, а также были ранены ещё несколько сотрудников СМИ. По словам Дениса Пушилина, удар был нанесен по крыше автомобиля.

Как сообщил руководитель региона, всем пострадавшим в результате нападения украинских вооружённых сил на автомобиль журналистам предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

«Сегодня погиб журналист „Известий“ Александр Мартемьянов… Вместе с ним в гражданском автомобиле ехали еще четверо сотрудников СМИ, они легко ранены… Всем пострадавшим оказывается помощь», — сообщил Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Александр Мартемьянов пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы люди могли узнать правду. Он до конца исполнил свой гражданский и профессиональный долг.

«Искренние соболезнования родным и коллегам Александра», — заключил глава ДНР.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.