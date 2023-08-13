Пушилин рассказал, как преобразился Мариуполь после освобождения

Мариуполь спустя год с лишним после освобождения российскими военными о украинских боевиков стал совершенно другим городом, поделился мнением глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, выступая в Мариуполе в воскресенье, 13 августа, в честь Дня строителя, что за прошедшие полтора года строителям удалось восстановить в русском городе даже сильно разрушенные боевыми действиями дома.

«Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас - это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения. Некоторые дома, про которые при первой оценке говорили, что ничего не сделаешь, под снос, – нет, глянули, посмотрели: все сможем. И сейчас уже практически готовые дома. Практически прямо новы», – цитирует Пушилина РИА Новости.

В продолжение темы глава ДНР попросил строителей помнить, что они нужны Донбассу, и пожелал им дальнейшей крепости духа. Пушилин подчеркну, что именно строители вселяют в простых мариупольцев надежду, что война ушла отсюда навсегда.

«Донбасс соскучился по тому времени, когда мы будем просто жить и руководствоваться интересами мирного времени. Пока еще не так, но как раз именно вы вселяете эту надежду», – заключил он.

Ранее сообщалось, что строители из Подмосковья восстановили еще один дом в Мариуполе.