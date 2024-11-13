Пушилин: в Угледаре почти не осталось целых зданий

В Угледаре, который был освобожден в начале октября, разрушения крайне серьезные, найти целое здание практически невозможно, заявил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин после своей поездки в город в среду, 13 ноября.

Он отметил, что гражданскому населению оказывается необходимая поддержка, и добавил, что в Угледаре осталось совсем немного людей, однако, «тем не менее, есть немало работы».

Кроме того, Пушилин рассказал, что войска продвигаются далее и освобождение территории Донецкой Народной Республики продолжается.

Ранее Рогов заявил об обвале фронта ВСУ в ДНР севернее Угледара.