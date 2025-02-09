В Часовом Яре российские военные добились определенных успехов в тактике. Боевые действия в городе продолжаются, сообщил в воскресенье, 9 февраля, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Как сообщил руководитель региона, российские войска постепенно берут под контроль все пути снабжения противника на дороге, соединяющей Димитров, Константиновку и Часов Яр.

«Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», — написал Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что военнослужащие увеличивают территорию, находящуюся под их контролем, в районе Великоновоселковского.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.