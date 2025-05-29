Украинские военные эвакуировали органы управления, ценные бумаги и детей из города Красноармейска, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Денис Пушилин, глава ДНР.

Он утверждает, что хотя украинские военные и проводят подготовку к уличным боям, но по их последним действиям видно, что Киев фактически отказался от Красноармейска.

«Вы знаете, они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными, они тоже давно вывезли. Они попытались максимально вывезти всех детей», — цитирует агентство собеседника.

Пушилин добавил, что детей киевские власти вывозили из Красноармейска как с согласия родителей, так и не спрашивая такового.

Ранее Пушилин назвал город, освобождение которого максимально важно для ДНР.