Пушилин: ВСУ вывезли из Красноармейска органы власти, документы и детей
Пушилин сообщил, что ВСУ готовит Красноармейск к уличным боям
Фото: [соцсети]
Украинские военные эвакуировали органы управления, ценные бумаги и детей из города Красноармейска, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Денис Пушилин, глава ДНР.
Он утверждает, что хотя украинские военные и проводят подготовку к уличным боям, но по их последним действиям видно, что Киев фактически отказался от Красноармейска.
«Вы знаете, они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными, они тоже давно вывезли. Они попытались максимально вывезти всех детей», — цитирует агентство собеседника.
Пушилин добавил, что детей киевские власти вывозили из Красноармейска как с согласия родителей, так и не спрашивая такового.
Ранее Пушилин назвал город, освобождение которого максимально важно для ДНР.