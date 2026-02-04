Пушистая «Тесла»: житель Подмосковья пересел на полноприводную упряжку с лайками

В подмосковном Звенигороде местные жители нашли нестандартный способ передвижения по зимнему лесу, отказавшись от традиционного транспорта. Видео, на котором мужчина лихо катается по заснеженным тропам Супоневского лесопарка на скутере, запряженном двумя собаками, быстро распространилось по местным Telegram-каналам и вызвало оживленное обсуждение, передает REGIONS .

На кадрах две активные лайки с явным удовольствием тянут за собой хозяина, который управляет импровизированным «экипажем» с помощью обычного снежного скутера. Упряжь собрана из подручных средств — толстых нейлоновых веревок и карабина. Зрителей поразила скорость и слаженность действия человека и собак, которые выглядели вполне довольными происходящим.

Ситуацию для редакции прокомментировал эксперт, заводчик собак из Подмосковья Максим Карелин. По его словам, в представленном эпизоде нет признаков жестокого обращения с животными. Специалист напомнил, что подобная активность имеет прямую связь с официальным видом спорта.

«Гонки на собачьих упряжках — это вид кинологического спорта, где участники соревнуются в прохождении дистанций на время, используя помощь одной или нескольких собак. Этот вид спорта, возникший в Северной Америке, даже демонстрировался на первой зимней Олимпиаде в 1932 году», — рассказал специалист.

Таким образом, то, что со стороны может показаться эксцентричной забавой, на деле может быть любительской версией вполне признанной спортивной дисциплины, адаптированной для городских условий. Главное, как подчеркивают кинологи, — это обоюдное желание и удовольствие всех участников процесса, а также контроль за нагрузкой и состоянием животных.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье хаски-йоги помогают жителям ловить дзен.