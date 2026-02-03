Самый пушистый «Шавасана»: в Подмосковье хаски-йоги помогают жителям ловить дзен

Необычный формат занятий йогой появился в Коломне. Роль живого «инструктора» на них выполняет специально обученная собака — хаски по кличке Джесс. Практики, сочетающие физические упражнения и терапевтическое общение с животным, быстро набирают популярность среди горожан. Подробности узнал REGIONS .

Идея принадлежит преподавателю йоги Елене Федоровой, хозяйке собаки. Инициатива исходила от самих занимающихся. Как только клиенты узнали о появлении у преподавателя собаки, они сами попросили привести ее на занятия.

«Джесс очень тактильная собачка, она будет заставлять вас гладить ее прямо во время занятия. Я видела, как много положительных эмоций вызывают эти практики и поняла, что такую йогу надо попробовать каждому», — рассказывает Елена Федорова.

Научная основа таких занятий — канистерапия, известный метод реабилитации с помощью специально обученных собак. В городе это направление активно развивает сообщество «Зоркие сердца», чьи четвероногие терапевты работают с детьми и взрослыми. Йога с хаски стала его новой, адаптированной для широкой аудитории формой.

Положительный эффект от взаимодействия с собакой подтвержден исследованиями. Тактильный контакт способствует выбросу «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и окситоцина, что снижает тревожность и повышает ощущение безопасности.

Йогатерапевт Мария Сашкина подтверждает уникальный терапевтический эффект от занятий с собакой. Она отмечает, что хаски Джесс, «самой природой лишенная агрессии и воспитанная опытным кинологом, действительно умеет дарить спокойствие и умиротворение». По словам специалиста, на этих занятиях царит особая атмосфера.

«Ни на одной практике я не видела столько улыбок, как здесь», — делится она.

Единственным ограничением для участия в таких сеансах может стать аллергия на шерсть животных. Для всех остальных это возможность не только улучшить гибкость и расслабиться, но и получить уникальную порцию «собачьего» позитива прямо на коврике для йоги.

Ранее сообщалось, что в Британии анонсировали секс-ретрит, организованный подругой Кейт Миддлтон.