Пушистый «ассистент экскурсовода»: кошка Муся стала звездой музея Цветаевой в Королеве
REGIONS: серая кошка Муся стала ассистентом экскурсовода в музее Цветаевой
В Мемориальном доме-музее Марины Цветаевой в подмосковном Болшеве появилась необычная сотрудница — серая полосатая кошка по имени Муся. Со временем пушистая обитательница стала неотъемлемой частью музейной жизни и даже получила неофициальную должность «ассистента экскурсовода», передает портал REGIONS.
Как рассказали сотрудники музея, никто из них точно не помнит, когда кошка впервые пришла на территорию дома, где жила знаменитая поэтесса. Пушистую гостью начали подкармливать, а позже выяснилось, что дома у нее нет. Так Муся осталась жить в административном здании.
Заведующая отделом Ирина Шкурлатовская пояснила, что сотрудники не могут вспомнить точное время появления серой полосатой кошки с огромными зелеными глазами, но, согласившись жить в музее, Муся решила быть полезной и работать. Теперь она официально считается «ассистентом экскурсовода».
Имя для кошки выбрали не случайно — Муся, именно так в детстве называли саму Марину Цветаеву. С тех пор животное не только освоилось в музее, но и взяло на себя несколько важных обязанностей: сопровождает посетителей, с удовольствием участвует в фотосессиях, появляется на культурных мероприятиях и особенно тщательно следит за тем, чтобы в здании не заводились мыши.
С наступлением весны у Муси появилась еще одна миссия — она внимательно «контролирует» цветы и настроение гостей, создавая в музее ту самую теплую атмосферу, за которую его ценят посетители.
