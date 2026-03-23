Пушистый «ассистент экскурсовода»: кошка Муся стала звездой музея Цветаевой в Королеве

В Мемориальном доме-музее Марины Цветаевой в подмосковном Болшеве появилась необычная сотрудница — серая полосатая кошка по имени Муся. Со временем пушистая обитательница стала неотъемлемой частью музейной жизни и даже получила неофициальную должность «ассистента экскурсовода», передает портал REGIONS .

Как рассказали сотрудники музея, никто из них точно не помнит, когда кошка впервые пришла на территорию дома, где жила знаменитая поэтесса. Пушистую гостью начали подкармливать, а позже выяснилось, что дома у нее нет. Так Муся осталась жить в административном здании.

Заведующая отделом Ирина Шкурлатовская пояснила, что сотрудники не могут вспомнить точное время появления серой полосатой кошки с огромными зелеными глазами, но, согласившись жить в музее, Муся решила быть полезной и работать. Теперь она официально считается «ассистентом экскурсовода».

Имя для кошки выбрали не случайно — Муся, именно так в детстве называли саму Марину Цветаеву. С тех пор животное не только освоилось в музее, но и взяло на себя несколько важных обязанностей: сопровождает посетителей, с удовольствием участвует в фотосессиях, появляется на культурных мероприятиях и особенно тщательно следит за тем, чтобы в здании не заводились мыши.

С наступлением весны у Муси появилась еще одна миссия — она внимательно «контролирует» цветы и настроение гостей, создавая в музее ту самую теплую атмосферу, за которую его ценят посетители.

