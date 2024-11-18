В крупном украинском городе Кривом Роге в Днепропетровской области на месте снесенного на днях памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилось послание, написанное, судя по всему, неравнодушными к произошедшему акту вандализма местными жителями, пишет в Telegram «Страна.ua».

Памятник Пушкину, простоявший после торжественного открытия в ноябре 1987 года, был снесен при помощи экскаватора коммунальщиками по указанию властей Кривого Рога на прошлой неделе. То же самое произошло с постаментом другому великому русскому поэту — Михаилу Лермонтову. Установленный в октябре 1965 года монумент также был снесен.

Как пишет украинское издание, спустя несколько дней неизвестные оставили на месте памятника Пушкину «пророческое» послание, нанеся его белой краской.

«Пушкин вечен, а вы — нет», — гласит надпись на камне, адресованная, судя по всему, нынешним киевским властям, уничтожающим на Украине все, что связано с Россией.

Ранее сообщалось, что жительница Одессы попыталась повесить флаг РФ на месте памятника Екатерине II.