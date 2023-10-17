Пушкинская больница получила более двухсот единиц новой медтехники с начала года

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н. с начала этого года закупили более 200 единиц нового медоборудования на общую сумму свыше 130 миллионов рублей, сообщили в областном Минздраве.

«В числе самых значимых приобретений — системы ультразвуковой и эндоскопической визуализации, передвижные ультразвуковые аппараты для исследований сердца и сосудов, автоматические пневмотонометры, аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности, электроэнцефалографы, стоматологические установки и многое другое», — рассказал главврач медучреждения Владимир Мануйлов.

Кроме того, по его словам, в больнице ввели в работу новый аппарат КТ. Он уточнил, что всю медтехнику уже распределили по подразделениям. Отметим, что оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.