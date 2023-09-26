Врачи в Пушкино помогли родить женщине, которой ранее удалили гигантскую миому

В перинатальный центр Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. на 25-й неделе беременности поступила 36-летняя женщина, которая жаловалась на боль в области живота. Врачи выявили у нее перекрут большого наружного миоматозного узла на 180 градусов, сообщили в областном Минздраве.

«В нашей практике это называется „острый живот“ и является угрожающим для жизни состоянием. Если миоматозный узел не снабжается кровью, то он некротизируется. При развитии тотального некроза миоматозного узла женщине могут грозить серьезные последствия, вплоть до летального исхода. А здесь на кону были сразу две жизни. Пришлось провести операцию на беременной матке», — рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.

Врачи под общей анестезией удалили женщине огромный некротизированный миоматозный узел. В ведомстве уточнили, что хирургическое вмешательство проходило буквально в миллиметре от ребенка, однако, благодаря слаженной работе врачей, операция прошла успешно. Андреева добавила, что врачи оставались на связи с пациенткой вплоть до родов. На 39-й неделе беременности, путем планового кесарева сечения пациентка родила девочку, сейчас ее вместе с мамой уже выписали.

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