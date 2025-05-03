Украинцы уже очень надоели жителям Польши, сообщил в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Поляков раздражают их требования, запросы и поведение, добавил он.

По словам Пушкова, польский национализм никуда не исчез, причем в данном случае он выглядит как возвращение к здравому смыслу.

Пушков также отметил, что насаждение правящими кругами Европы чуждой самоидентификации с Украиной вызывает у европейцев закономерное отторжение.

Ранее сообщалось о том, что на Западе забили тревогу из-за украинизации Европы.