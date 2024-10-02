Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке и вмешательство США в конфликт. Он считает, что штаты никогда не смирятся с существованием многополюсного мира.

США предостерегли Иран и его союзников от дальнейших атак Израиля и американских сил. При этом Запад ни разу не осудил Украину за ее действия. Более того, стране помогают в финансовом и военном плане, а также засылают туда иностранных наемников.

«Вот и есть «мир, основанный на (западных) правилах» — «rules-based world»: наказания и ответственность для одних, безнаказанность и вседозволенность для других, то есть для США и их союзников. Мораль сей басни такова: США и западный стан никогда не примирятся с многополюсным миром... Причем гегемония будет биться за своё яростно и беспощадно, во всяком случае, пока у нее хватит сил», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Украина и Ближний Восток, как выразился Пушков, яркие тому подтверждения.

Ранее политолог Кортунов предположил, будет ли Израиль использовать ядерное вооружение.