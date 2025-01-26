Западные масс-медиа стали значительно чаще отвергать возможность победы России в украинском конфликте. Об этом в личном блоге Telegram рассказал сенатор Алексей Пушков.

В западных СМИ стало меньше пропаганды, так как обозреватели стали осознавать реальную обстановку на линиях соприкосновения на Украине. Обстановка в зоне конфликта говорит о продвижении российских войск и теперь Запад не может закрывать глава на успехи ВС РФ.

«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к „коллективному признанию“ того, что Россия побеждает», — написал Пушков

По мнению Пушкова, повлияли на подход СМИ Запада и заявления Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт и провести переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент США заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время