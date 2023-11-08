«Пусть идут пешком»: российские эксперты поддержали запрет на полеты для дебоширов

По данным Коммерсанта , АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта) направила в Минтранс предложения о создании единого для всех авиаперевозчиков черного списка нарушителей, включив в него не только мелкое хулиганство на борту, но и курение.

Единый черный список не даст дебоширам, в случае нарушения на борту одной авиакомпании, воспользоваться услугами других перевозчиков, включая чартерные рейсы. Более того, запретить полеты нарушителям предлагается на три года. Эту идею уже поддержали 23 перевозчика.

Мы попытались разобраться вместе с экспертами, как эта идея поможет решить проблему хулиганства на борту, а также понесут ли авиакомпании убытки.

Надо наказывать

По мнению авиаэксперта Вадима Лукашевича, это решение назрело уже давно.

«В ситуации драки или дебоша на борту летчик принимает решение посадить самолет. Это значит, что авиакомпания несет огромные убытки, страдают транзитные пассажиры, которым не удается попасть на стыковочный рейс. Главное для пилота — это безопасность полета. За хулиганское поведение надо наказывать», — отметил Лукашевич в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его мнению, лишать дебоширов полетов на три года — это отличная идея.

«Лишают же прав автомобилистов за нарушения на дороге? Вот здесь надо так же, чтобы три года человек не мог летать. Пусть едет на поезде или пешком ходит — тогда начнет думать! Еще нужно штрафовать сразу на всю стоимость билета. Черные списки работают практически везде, почему так не может быть в авиакомпаниях? Ведь банки, например, не дают кредит тому, кто не погасил долги», — пояснил Лукашевич.

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Пусть платит дебошир

Юрист Алла Георгиева рассказала, какое наказание предусмотрено для тех, кто дебоширит на борту самолета.

По ее словам, чаще всего за противоправные поступки (дебош, драки, курение) на борту предусмотрен штраф от двух до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток. Учитывается тяжесть преступления.

«Конечно, наказание несоизмеримо с теми убытками, которые несут и авиакомпания, и пассажиры. Что касается курения на борту самолета — за это грозит штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. Это уже является административным наказанием. Выпишут протокол, и пассажир должен будет оплатить штраф», — пояснила Георгиева.

Юрист отметила, что в случае признания вины дебошира авиакомпания может обратиться в суд с тем, чтобы перенаправить ему счет за убытки, а также иски пассажиров, которым причинили неудобства.

«Если авиакомпании удастся доказать свою невиновность в суде, то возмещение убытков могут возложить на дебошира. Однако практика показывает, что виновник может оказать неплатежеспособным, и тогда у авиакомпании будет на руках решение суда, а по факту убытки ей никто не возместит», — добавила Гергиева.

Конечно, авиакомпании должны защищаться, и в этом им поможет черный список в том числе, заключила собеседница издания.

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