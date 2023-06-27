«Пусть не понтуется, хотел бы — бросил»: москвич взял в заложники жену и угрожает гранатой

Ранее 43-летний мужчина привлекался за хулиганство, когда пытался убить мужчину, но тогда уголовное дело было прекращено. В полицию и экстренные службы Сергей сообщил сам, рассказал о жене, которая находится у него в заложниках и сказал, что в любой момент готов выдернуть чеку.

Квартира находится на улице Декабристов, в настоящий момент туда уже направляются специалисты. В то время, как мужчина продолжает силой удерживать жену в московской многоэтажке, россияне в комментариях рассуждают о сложившейся ситуации.

«Вот это люди совсем с кукухой дружить перестали. Во дебилов развелось»; «Пусть не понтуется, хотел бы — бросил»; «Это ужасно, что женщина находится в заложниках. Надеюсь, все решится мирно и без жертв. Опять же, очень печально, что человек был привлечен к уголовной ответственности ранее, но дело было прекращено», — пишут обеспокоенные пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что спецназ задержал мужчину, который удерживал заложников в одном из банков Астаны.