Пустившийся в пляс Костомаров стал главным героем вечера на премии «Больше, чем звезды»

Напомним, что жизнь олимпийского чемпиона разделилась на «до» и «после» еще в начале этого года из-за обычной пневмонии. Он полгода провел в больнице Коммунарки, откуда вышел без стоп и кистей, став инвалидом первой группы.

Как пишет издание «Утро.ру», это не сломило фигуриста Романа Костомарова. На традиционной премии журнала «ОК!» ему вручили награду как главному герою по решению редакции. Несмотря на такое почетное звание, он нисколько не стеснялся того, что практически во всем ему помогает супруга. Фигуристка Оксана Домнина кормила его на банкете и трогательно под руку вела мужа на сцену.

Позже в сети появились кадры, на которых Роман Костомаров зажигательно танцует под треки «Иванушек». Пусть он и сидел за столом, но, судя по ролику, фигурист в отличном настроении был готов вскочить с места, чтобы пуститься в пляс.

А ранее Костомаров похвастался подписчикам в соцсетях, как водит автомобиль без протезов