Пустые гробы: раскрыта правда про похороны экс-мэра Самары и его жены

Близкие друзья семьи экс-мэра Самары Виктора Тархова рассказали Инфо24, что чету не могут похоронить, а также не собираются закапывать пустые гробы, как это сообщали в ряде СМИ.

Собеседник журналистов заявил, что в семье «вообще не поднимался» вопрос о похоронах, тем более предании земле пустых гробов. Не было таких разговоров с партнерами по бизнесу Тархова, друзьями, родными и соратниками.

«Что-нибудь найдут все равно, потому что они (Следственный комитет РФ) продолжают искать», — сказал собеседник.

Официально супруги Тарховы не числятся умершими. Кроме того, по данным Инфо24 и их источника, православный священник «не согласится хоронить пустые гробы». Все ждут результатов СК и будут действовать после этого.

Напомним, что в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги подозревают их внучку. Самарский областной суд оставил ее под стражей. По данным СК, девушка заранее готовилась к убийству, запасаясь пилой, канистрами с разъедающими веществами и пластиковыми емкостями. Предварительно, мотивом могли стать деньги или ссора из-за финансовых вопросов.

Ранее внучка экс-мэра Самары раскрыла пугающие подробности убийства родственников.