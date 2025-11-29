«Путь к больничной койке»: два тревожных признака укажут на проблемы с сердцем

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, установило, что сочетание двух распространенных нарушений сна — хронической бессонницы и обструктивного апноэ сна — значительно повышает риск развития артериальной гипертензии. Об этом сообщил ведущий автор работы, Мио Кобаяши Фриск, врач из Гетеборгского университета, передает scientificrussia.ru .

В исследовании приняли участие 3972 взрослых человека, прошедших полное медицинское обследование, включая мониторинг артериального давления и домашнее тестирование качества сна. Участники были разделены на группы в зависимости от диагностированных у них расстройств сна.

Анализ данных показал, что распространенность артериальной гипертензии среди людей, страдающих только хронической бессонницей, составила 4,5%. Среди пациентов только с обструктивным апноэ сна этот показатель достиг 7,9%. Наибольшая частота случаев гипертензии — 10,2% — была зафиксирована в группе пациентов с комбинацией обоих нарушений.

