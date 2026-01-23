Путь к здоровью через сугробы: на Камчатке прорыли тоннель в спортзал после рекордных снегопадов

Жители Петропавловска-Камчатского в буквальном смысле проложили путь к здоровому образу жизни, несмотря на экстремальные погодные условия. После аномальных снегопадов, накрывших регион, энтузиасты прокопали в сугробах настоящий десятиметровый тоннель, ведущий прямо ко входу в один из местных спортзалов.

Видео, на котором посетители фитнес-центра заходят в помещение и выходят обратно на улицу через этот снежный коридор, активно распространяется в социальных сетях, включая различные Telegram-каналы.

В публикации канала отмечается, что пока одни жители города разыскивают свои автомобили, полностью ушедшие под двухэтажные сугробы, другие демонстрируют невероятную целеустремленность, не бросая тренировки даже в такую непогоду и буквально прокладывая себе дорогу к занятиям спортом.

Этот необычный туннель стал символом сопротивления стихии и стремления к обычной жизни. Инцидент произошел на фоне продолжающихся работ по восстановлению нормального функционирования Камчатского края после мощнейшего циклона, парализовавшего регион.

Ранее сообщалось, что ИИ-видео о «снежном апокалипсисе» на Камчатке ввело в заблуждение американцев.