«Путь на Родину закрыт»: выяснилась дальнейшая судьба Овсянниковой, осужденной за фейки ВС РФ

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову заочно осудили по делу о фейках про ВС РФ. Она заочно приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы. Об этом пишет Mash .

Как рассказал адвокат Тимур Харди, сейчас журналистка находится в одной из европейских стран, в РФ она объявлена в федеральный розыск.

«Статья о фейках РФ предполагает ответственность, в том числе, и за распространение фейков лицом с использованием своего служебного положения. Журналиста вполне можно привлечь именно по данной части статьи, а она предполагает от 5 до 10 лет лишения свободы в качестве наказания», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этой связи, подчеркнул Харди, многочисленным сотрудникам российских СМИ следует понять, что в сложившейся военно-политической ситуации надо очень тщательно следить за распространяемой информацией и контролировать свои эмоции, как бы не хотелось порой воспользоваться служебным положением для высказывания своей гражданской позиции.

«Иначе последствия могут быть весьма тяжелыми. Понятно, что Марина Овсянникова вряд ли вернется из-за границы, а западные страны выдавать ее России не будут. Но теперь ей практически закрыт въезд на Родину. Ведь как только она появится на территории России, она будет моментально арестована и препровождена в исправительное учреждение», — рассказал адвокат.

Рассчитывать на помилование или амнистию в такой ситуации она тоже вряд ли сможет, подчеркнул собеседник.

«Не вдаваясь в моральные или политические оценки происходящего, исключительно как профессиональный юрист, хочу посоветовать гражданам России, и не только сотрудникам СМИ, быть предельно корректными в обсуждении актуальных тем, связанных с текущей ситуацией, соблюдать требования законодательства РФ и ни в коем случае не распространять такую информацию, которая может быть оценена как фейковая», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что прокурор попросил лишить Овсянникову свободы на 9,5 лет за ложную информацию о российской армии.