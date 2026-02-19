Путешественник из России назвал самую больную часть постоянных путешествий

Российский тревел-блогер, который вместе со своей спутницей Мариной Ершовой колесит по миру, откровенно рассказал об обратной стороне красивой жизни, которую принято показывать в соцсетях. Своими переживаниями он поделился в канале «#делайчехочешь» на платформе «Дзен». Самая больная часть постоянных путешествий, по его словам, — невозможность быть рядом с близкими.

Турист признался, что уже давно не видел своих родителей. То же самое касается и Марины: пока они наслаждаются новыми странами и впечатлениями, дома происходят важные события, которые они пропускают. Дни рождения, свадьбы, а иногда и похороны — все это проходит мимо. И чувство упущенного момента никуда не исчезает.

Кроме того, путешественники жертвуют стабильностью. Регулярного дохода нет, комфорт — понятие относительное. Ночевать приходится в машине, кемпингах или просто на парковках. Это не та романтика, которую показывают в фильмах. Это реальность, в которой за впечатления приходится платить дискомфортом и одиночеством.

Россиянин честно признается: иногда он мечтает о дне, когда не нужно будет ничего решать, паковать чемоданы и куда-то ехать. О дне, когда можно просто сидеть дома и никуда не спешить. Но пока дорога зовет, и они продолжают свой путь.

