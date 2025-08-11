Российским туристам рассказали, как правильно посещать Ватикан, не нарушая местные правила

Ватикан столкнулся с беспрецедентным наплывом туристов, пишет портал «Турпром» со ссылкой на исследование компании Go2Africa. По данным экспертов, из-за огромного количества отдыхающих под угрозой оказалось уникальное культурное и религиозное наследия государства.

Отмечается, что на каждого жителя Ватикана приходится 7709 посетителей в год — это самый высокий показатель в мире. Такая нагрузка создает серьезные проблемы для инфраструктуры, экологии и самих памятников архитектуры.

Эксперты отмечают, что популярность Ватикана объясняется его главными достопримечательностями — собором Святого Петра, Сикстинской капеллой и музеями. Однако массовый туризм приводит к разрушению исторических объектов, повышенному шуму и загрязнению.

Власти пока не вводят жестких ограничений, но рекомендуют посещать город-государство в межсезонье или с гидами, чтобы снизить нагрузку.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других маленьких странах. Андорра занимает второе место в рейтинге — здесь на 81 938 жителей приходится 9,6 млн туристов. Сан-Марино, Багамы и Сент-Китс и Невис также страдают от чрезмерного внимания путешественников.

Для российских туристов, планирующих поездку в Ватикан, есть несколько важных правил. Необходимо соблюдать дресс-код (закрытые плечи и колени), заранее бронировать билеты в музеи, следить за вещами в местах скопления людей и иметь при себе наличные евро. Знание английского языка также поможет избежать недопонимания.

