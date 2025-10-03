Путешественники из России массово едут на Филиппины осенью 2025 года

Осенью 2025 года наблюдается значительный приток туристов из России на престижный курорт, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Согласно информации, полученной из источника, интерес россиян к отдыху на Филиппинах увеличился на 70% с начала текущего года. Оператор «Пакс» отмечает, что все туры на ноябрь уже забронированы.

Игорь Байлен, посол Филиппин в России, выразил надежду на увеличение потока туристов из России, в том числе благодаря организации прямых чартерных рейсов из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай. По его мнению, это направление может стать столь же востребованным, как Турция, Египет и Индонезия.

По имеющимся данным, авиакомпания «ИрАэро» планирует запустить чартерные рейсы на остров в Азии с 28 октября. Сергей Крупнов, заместитель генерального директора авиакомпании, сообщил, что программа полетов предусматривает около 9 рейсов в месяц до конца марта.

Наряду с Маврикием, Мальдивами и Сейшелами, Филиппины часто упоминаются как одно из самых популярных мест для отдыха состоятельных путешественников. Кроме того, это островное государство считается идеальным выбором для романтических поездок.

