Турецкий кошмар: россияне застряли на курортах без денег из-за сбоя в Letim

У российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции, возникли затруднения с оплатой услуг из-за неполадок в работе платежной системы Letim, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По сообщениям источника, на протяжении трех дней граждане России были лишены возможности пополнять свои счета или снимать с них средства, поскольку банкоматы в Турции выдавали сообщение об ошибке. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к приложению, включая уведомление об отсутствии установки и длительную загрузку, что делает использование сервиса невозможным.

Администрация Letim заверила отдыхающих, что все транзакции будут выполнены в полном объеме. Тем не менее, конкретные сроки восстановления работоспособности системы не были объявлены. Стоит отметить, что аналогичные трудности возникали у путешественников в июле 2025 года.

