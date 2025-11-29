Путевка дешевая, лекарства дорогие: куда исчезают деньги россиян за границей

Российские туристы сталкиваются с завышенными ценами на лекарства в аптеках Турции и Египта. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на телеграм-канал «SHOT проверка». По данным источника, путешественники переплачивают из-за незнания местных правил, в частности системы фиксированных цен на препараты.

Один из туристов сообщил, что во время поездки ему пришлось покупать ибупрофен и антибиотики. Стоимость ибупрофена составила $13 (≈₽1017), а антибиотиков — $40 (≈₽3129). Он пояснил, что фактическая цена оказалась значительно выше реальной стоимости препаратов на местном рынке.

Специалисты рекомендуют проверять наличие ценника на упаковке. При его отсутствии предлагается просить пробить товар через кассу и показать итоговую сумму.

Ранее страховой агент Кирилл Сгибнев сообщил, что чаще всего россияне обращаются за помощью в Таиланде после ДТП. Он также отметил, что отдыхающие в Турции и Египте обычно жалуются на бытовые травмы и лор-проблемы.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи провели операцию ребенку с шестью пальцами.