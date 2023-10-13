«Путеводитель по бизнесу» запустили в Московской области

В Подмосковье запустили портал «Путеводитель по бизнесу Московской области», который позволит предпринимателям рассказать о своих продуктах и услугах, объединит их для обмена опытом и даст возможность привлечь новых клиентов. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что рассказать о своей деятельность с помощью портала сможет любая организация вне зависимости от размера и формы собственности. Кроме того, предприниматели, которые присоединятся к проекту, смогут стать участниками форума «Путеводитель по бизнесу Московской области».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.