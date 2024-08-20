Пути миграции и численность большого веретенника продолжают контролировать в Подмосковье

Эти летом специалисты ИПЭЭ РАН по разрешению Министерства экологии и природопользования Московской области отловили и пометили шесть особей большого веретенника в Талдомском городском округе.

Все отловленные пернатые были измерены, окольцованы металлическими номерными кольцами, предоставленными Научно-информационным центром кольцевания птиц ИПЭЭ РАН, а также снабжены GPS/GSM логгерами. Также специалистами были посчитаны и измерены, выявленные в их гнездах яйца.

Отмечается, что большой веретенник является гнездящимся видом, находящимся в области под угрозой исчезновения, он занесен в Красную Книгу Московской области. Современную численность вида в регионе специалисты оценивают в 90–120 пар.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что все птицы перенесли отлов благополучно и были выпущены в природу в течение тридцати минут после поимки. Благодаря исследованиям этих пернатых ученые получают необходимые данные о их миграции и популяции. На сегодняшний день ученые уже получили важные данные о путях миграции больших веретенников при помощи GPS/GSM логгера, установленного на одну особь в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Дубне в течение двух лет проведут реконструкцию очистных сооружений, которые были построены более 50 лет назад.