Путин акцентировал внимание на доступности авиаперевозок для семей

Владимир Путин призвал авиакомпании прекратить занижение льгот на авиабилеты для семей с детьми, требуя соблюдения установленной законодательством скидки в 50% от стандартного тарифа.

Владимир Путин призвал авиакомпании прекратить практику занижения льгот на авиабилеты, особенно для семей с детьми. Президент отметил, что перевозчики должны предоставлять законную льготу в размере 50% от стандартного тарифа, однако многие из них вводят собственные, менее значительные льготы, что не соответствует установленным нормам.

Путин потребовал от правительства урегулировать данную проблему до 14 января следующего года, подчеркивая важность соблюдения законодательства в этой сфере. Он также отметил стабильное функционирование авиаотрасли в России.

Так, в 2023 году удалось перевезти 105 млн пассажиров. Этот показатель может увеличиться до 111 млн в 2024 году.

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