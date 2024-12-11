В Российском союзе туриндустрии перечислили три способа сэкономить на путешествии

На фоне повышенного спроса на туристические услуги и пассажироперевозки стоимость путешествий в новогодние каникулы и майские праздники вырастает до максимальных значений. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, планировать отдых стоит заранее, так как это даст возможность существенно сэкономить за счет акций раннего бронирования и спокойно отдохнуть. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что подобрать экономные варианты путешествия на предстоящие новогодние каникулы сегодня уже трудно из-за динамичного ценообразования. Следовательно, для бюджетного отдыха нужно планировать поездку на пред- или постпраздничный период, то есть на середину декабря или числа после январских выходных.

По мнению турэксперта, стоимость авиаперелетов и железнодорожных перевозок в этом году выросла на фоне инфляции и роста цен на энергоносители и затратами перевозчиков на поддержание летной годности и фонд зарплаты. Поэтому стоит также оформлять невозвратные тарифы, безбагажные тарифы, изучать стыковочные рейсы, которые бывают дешевле, чем прямые перелеты, а также рассматривать трансмодальные перевозки и использовать спецпрограммы, предлагаемые различными компаниями.

Он подчеркнул, что путешественники могут воспользоваться кэшбэком, предоставляемым банками, отслеживать акции и распродажи перевозчиков через различные онлайн-ресурсы.

Ранее сообщалось, что из России запустят новые авиарейсы на зарубежные направления.