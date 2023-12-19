Путин: Америка намеренно разрушила отношения России с Европой через Украину

На заседании коллегии минобороны России президент рассказал об изначальных планах США. По его словам, Америка специально втянула страны Европы и Россию в конфликт на Украине, чтобы добиться своей цели. А целью у этого всего был разрыв отношений России с Европой и отрыв Украины. И, как отметил президент, своей цели Америка добилась.

При этом Путин подчеркнул, что не пойти на поводу у США Россия просто не могла, так как иначе пришлось бы отдать США все, что изначально являлось российским. Президент пояснил, что Америка изначально рассчитывала на то, что Россия традиционно не будет наблюдать за происходящим и бездействовать.