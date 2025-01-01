Путин дал поручения по реализации проекта скоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург

Российский президент поручил обеспечить финансирование для создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также выделить господдержку всем производителям, задействованным в важном проекте.

Согласно утвержденному президентом перечню по итогам совещания с членами правительства, в России бросят больше сил на реализацию проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали от столицы до Петербурга.

За обеспечение финансовых и других моментов ответственными назначили руководство РЖД и Сбербанка. Также за вопросы о реализации проекта отвечает премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад с предложениями и ходом выполнения поручений правительство предоставит Путину 5 января.

ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург является пилотным проектом в РФ. Магистраль будет предназначена для движения высокоскоростных поездов. Первые составы планируют отправить в декабре 2026 года.

Ранее сообщалось, что губернатор рассказал о модернизации дорожной сети в Подмосковье.