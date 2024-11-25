Путин дал право на отсрочку выпускникам вузов, пошедшим в Центр спецтехники ФСБ

Те выпускники высших учебных заведений, которые работают в различных подразделениях Центра спецтехники ФСБ, получат отсрочку от службы в армии. Такой указ подписал Владимир Путин, документ уже размещен на официальном сайте правовой информации.

До этого отсрочка от призыва в ВС РФ на срочную службу предоставлялась тем, кто завершил обучение в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, а затем отправился работать в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники Федеральной службы безопасности. Теперь же такая отсрочка будет распространяться и на тех работников Центра, которые закончили «профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования».

Ранее президент РФ Путин подписал указ о том, что россияне, подписавшие контракт на службу в частях Росгвардии в зоне СВО, также будут получать разовую выплату. Им будут выплачивать по 400 тыс. руб.