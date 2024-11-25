По указу Путина бойцы Росгвардии получат разовую выплату за участие в СВО

По указу президента России Владимира Путина, сотрудники Росгвардии тоже единовременно будут получать 400 тыс. руб. за заключение контракта о службе на СВО. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В текст документы были внесены новшества, согласно которым выплата в 400 тыс. руб. также причитается гражданам, заключившим контракт о прохождении воинской службы в войсках нацгвардии России сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а еще Украины.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Росгвардии вместе с российскими военными не дали нескольким десяткам иностранных наемников ВСУ прорваться на территорию Брянской области. Благодаря грамотным действиям наших бойцов противник спешно отступил, скрывшись на территории Украины.