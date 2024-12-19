Путин допустил, что число украинцев в РФ может быть уже больше, чем на самой Украине
Путин: в РФ может быть уже больше украинцев, чем их проживает на Украине
Фото: [kremlin.ru]
В России уже может проживать больше украинцев, чем их живет на самой Украине. Такое допущение сделал президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
По мнению российского лидера, на российской территории уже может жить украинцев больше, чем на тех землях, которые подконтрольны Киеву.
«Имею в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму. И тех, которые переехали к нам — это миллионы людей», — указал он.
Он добавил, что российские власти приветствуют это. Они считают таких людей частью своей культуры, и частицей своего народа.
Ранее в ходе прямой линии Путин предупредил украинские власти о последствиях тех гонений, которые устроены на Русскую православную церковь. Он сравнил проводимые репрессии с расстрелами, и заявил, что это еще аукнется Киеву.