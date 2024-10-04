Путин и Пугачева простились с Добрыниным на Троекуровском кладбище

Попрощаться с легендарным композитором Вячеславом Добрыниным пришли родные, многочисленные звезды, друзья и знакомые. Передали соболезнования президент РФ Владимир Путин, а также примадонна, которая сотрудничала с создателем сотен хитов. Об этом пишет URA.RU .

Алла Пугачева прислала букет для почившего композитора Вячеслава Добрынина одной из первых. Она до сих пор помнит, какой большой вклад автор внес в ее творчество, как помог создать бессмертные хиты и направил в карьере.

Свое уважение Добрынину выразил и глава государства, от имени которого также поставили большой и красноречивый букет. Тут же среди цветов и композиция от бывшей помощницы звезды Елены Чупраковой.

Самого Добрынина уложили в дорогостоящий гроб, украсив его красными розами. Множество скорбящих собралось в зале, чтобы последний раз посмотреть на творца.

«Верхняя крышка и боковая часть гроба обиты атласной тканью с рюшей и со сборкой по всей длине, нижняя часть — тканью стеганое полотно. Стоимость такого гроба примерно от 200 000 до 350 000 рублей», — рассказала журналистам основатель самарского похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева.

По словам собеседницы, похороны звезды вышли дорогими и достойными. Даже цена за один большой венок достигла 150 тысяч рублей, а их там — десятки, если не считать живых букетов.

В первом ряду на прощании сидела дочь композитора Екатерина, которая прилетела на церемонию из США. Рядом вдова Добрынина Ирина. В зале также был предполагаемый внебрачный сын музыканта Альберт Штефан. Все едва сдерживали эмоции от утраты.

Напомним, Вячеслав Добрынин скончался 1 октября. Композитор не пережил третий инсульт в возрасте 78 лет. Талант маэстро был неоспорим: он известен как создатель хитов Боярского, Пугачевой, Ротару, Распутиной, Лещенко и многих других именитых звезд.

Ранее Михаил Мишустин высказался о смерти Вячеслава Добрынина.