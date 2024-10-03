Путин и Собянин не расплатились, выпив кофе у бывшей промзоны в Некрасовке

Президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин открыли накануне площадку практической подготовки колледжей Москвы в «Рудневе», что неподалеку от станции метро Некрасовка.

Глава государства и столичный градоначальник решили устроить небольшой кофе-брейк, заглянув в студенческую кофейню. Заказав эспрессо, они подождали, пока напиток будет готов. Собянин дождался, пока президент сделает первый глоток, после чего сам отпил из бумажного стаканчика. Допив кофе, оба поблагодарили бариста парня и девушку и отправились дальше осматривать площадки индустриального парка.

При этом ни Собянин, ни Путин не расплатились в кофейне за сделанный им напиток. На это обратил внимание корреспондент Life Александр Юнашев, который поинтересовался, как так вышло.

«В кредит!» — заявил Путин.

К слову, позже один из сопровождающих политиков представителей высокой делегации все оплатил.

Площадка практической подготовки колледжей Москвы в «Рудневе», которая сможет обучать более 3 тыс. студентов в год, была открыта на месте бывшей промзоны в столичном районе Некрасовка. Здесь учащиеся смогут получать навыки в автоматизации производства, электронике, беспилотных системах и машиностроении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил церемонию открытия колледжа для операторов беспилотников.