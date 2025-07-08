Вооруженные силы России вплотную подошли к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики (ДНР), как сообщает The New York Times. Согласно информации издания, в настоящее время основным направлением боевых действий являются бои за Константиновку, которая считается главной целью действий ВС РФ на данном направлении.

В The New York Times подчеркивают, что сражение за Константиновку имеет большое значение, поскольку этот город является своего рода ключом к цепочке населённых пунктов, которые формируют последний крупный оборонительный рубеж Украины на Донбассе.

По мнению журналистов американского издания, взятие города предоставит российским войскам возможность продвинуться к стратегически значимым районам за пределами ДНР и и усилить натиск на позиции украинской армии.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью очистила от противника территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, республика полностью освобождена от присутствия неприятеля.