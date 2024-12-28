Путин извинился перед Алиевым в связи с авиакатастрофой, случившейся над РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил свои извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагическим происшествием, связанным с азербайджанским самолетом, которое произошло в небе над Российской Федерацией, сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что главы двух государств провели глубокую дискуссию по поводу катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», которая случилась 25 декабря недалеко от Актау в Казахстане.

Путин также вновь высказал соболезнования семьям тех, кто погиб, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в инциденте.

В ходе беседы упоминалось, что самолет AZAL, выполняющий регулярный рейс, неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного. В это время столица Чечни, а также Моздок и Владикавказ стали мишенью для украинских боевых дронов, которые были отбиты средствами противовоздушной обороны.

Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте. В настоящее время проводятся первоначальные следственные мероприятия, в ходе которых опрашиваются как гражданские, так и военные эксперты.

На данный момент два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном и работают в сотрудничестве с представителями российской прокуратуры и Следственного комитета.

Специальные службы России, Азербайджана и Казахстана активно взаимодействуют на месте происшествия в районе Актау.

Ранее сообщалось, что AZAL приостановила рейсы из Баку в 10 российских городов после катастрофы в Актау.