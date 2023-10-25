Путин: лицемерие и двойные стандарты – суть западного мирового порядка

Владимир Путин высказался о новом мировом порядке, к которому стремятся западные страны. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент России рассказал о сути мирового порядка, идеи которого высказывают западные лидеры. По его словам, новый мировой порядок, который активно обсуждают на Западе, представляет из себя все тот же лицемерный подход, основанный на двойных стандартах. Путин уверен, что Евросоюз стремится к доминированию и сохранению неоколониальной системы.

Речь о видении мира и нормах, к которым стремятся западные государства пошла на встрече президента с представителями российских религиозных объединений.

НАТО с каждым днем все ближе подбирается к границам России. Недавно под руководством США в Казахстане открыли Центр миротворческих операций альянса. Как западный военный блок планирует расширяться и как отреагирует Москва — в материале «Подмосковье сегодня».