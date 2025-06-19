Российский лидер Владимир Путин может стать одним из персонажей мультфильма «Простоквашино». Такое допущение во время выступления на ПМЭФ сделала Юлиана Слащева, председатель совета директоров «Союзмультфильма». Ее слова привело в своем телеграм-канале издание РБК.

По мнению Слащевой, персонаж Путина мог бы составить прекрасный дуэт с котом Матроскиным. Они в состоянии прекрасно продвигать как Россию, так и ее культуру.

«На самом деле это, конечно, станет самой популярной „мягкой силой“, которая может быть тогда где угодно», — указала она.

Ранее сообщалось, что британские министры испугались способности России затмить Солнце. Они опасаются, что РФ может использовать геоинженерные технологии для затмения Солнца над Великобританией. Чиновники строят фантастические сценарии, причем они обсуждаются на правительственном уровне как потенциальная угроза национальной безопасности. Эти заявления прозвучали сразу после очередного расширения британских санкций против России.