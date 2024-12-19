Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией заявил, что на Украине людей задерживают, как бродячих собак, и отправляют их на линию фронта, сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские власти не стесняются набирать бойцов прямо с улиц. По его мнению, условия жизни украинских солдат хуже, чем у бездомных собак, поскольку вместо адекватной подготовки и содержания их просто отправляют под пули.

Ранее Путин называл преступлением возможное снижение возраста мобилизации на Украине.