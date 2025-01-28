Путин начал посещение Самарской области с поездки на «Автоваз»

Президент РФ Владимир Путин выполняет рабочую поездку в Самарскую область, в рамках этого визита он посетил предприятие «Автоваз». Об этом сообщил ТАСС.

Российский лидер начал свой рабочий вояж по Самарской области с посещения Тольятти. В этом городе он побывал на заводе «Автоваз». Ему продемонстрировали предсерийные машины Lada Iskra, новинку предприятия. Президент с интересом отнесся к автомобилю и осмотрел его, правда, садиться в его салон не стал. Эти транспортные средства являются представителями компактного класса «В», в их линейку войдут седан, универсал, а также универсал повышенной проходимости в версии Cross.

В программу визита президента на завод также входят встреча с работниками предприятия и общение с ними, а также участие в совещании, на котором обсудят вопросы развития гражданских беспилотников и новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении званий городов трудовой доблести еще семи населенным пунктам. Этими званиями удостоили города Миасс, Салехард, Зеленодольск, Курган, Ишимбай, Верхняя Пышма и Ленинск-Кузнецкий.