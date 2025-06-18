РИАН: награды отца Путина покажут на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 будут продемонстрированы документы, подтверждающие награждение, а также медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Награды, которыми был удостоен отец главы государства, были получены им в период Великой Отечественной войны. На стенде можно будет увидеть 11 медалей и орден Отечественной войны, приводится в материале агентства.

Кроме того на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», который в прошлом году представил родословное древо Владимира Путина, в рамках ПМЭФ-2025 покажут наградной лист и приказ о награждении отца президента, Владимира Спиридоновича.

С 18 по 21 июня в Москве в КВЦ «Экспофорум» состоится форум. В рамках мероприятия 20 июня пройдёт основная пленарная сессия с участием главы государства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).