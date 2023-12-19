Путин назвал беспределом действия Америки на Украине

Владимир Путин заявил, что с тех пор, когда Америка добилась госпереворота на Украине, все ее действия можно охарактеризовать как «беспредел». Подробности сообщает РИА Новости .

На заседании коллегии минобороны, Путин отметил, что своими действиями, начиная с 2014 года, США лишили Россию возможности выстроить здоровые политические отношения с Украиной. Как только американским властям удалось добиться государственного переворота на Украине, их действия в чужой стране стали неконтролируемыми. Путин подчеркнул, что Америка пошла «по беспределу».

Президент заметил, что Россия была вынуждена ответить на это и остановить тот самый «беспредел» у себя под боком.