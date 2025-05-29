Путин назвал любовь к детям основой традиционных ценностей в РФ

Для России в основе всех традиционных ценностей лежит любовь к своим детям и семье. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его точку зрения привел ТАСС.

Российский лидер пообщался по видеосвязи с представителями многодетных семей из различных российских регионов. Когда он подводил итоги встречи, то вспомнил, какую формулу любви вывела одна из его собеседниц.

«Она сказала: „Как же мы жили без тебя? “ — думая о вновь появляющихся в семье детях“, — напомнил президент.

Глава государства посчитал эту формулу очень красивой и замечательной. Путин добавил, что в основе всех традиционных ценностей россиян лежит именно такой принцип.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с многодетной семьей из Ингушетии, президент не стал прерывать беседу в то время, как ему позвонили по телефону. Он посмотрел на экран, и продолжил общение. Он выслушал стихотворение от одного из детей.