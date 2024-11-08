Путин назвал «примитивным» свой способ пользования интернетом

Президент РФ Владимир Путин признался, что редко пользуется интернетом, причем делает это «очень примитивным образом».

Так он ответил на вопрос модератора на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие транслируется на официальном сайте президента РФ.

По словам главы государства, он лишь иногда нажимает несколько кнопок, чтобы что-то посмотреть.

На вопрос о том, нашими ли поисковыми системами он пользуется, Путин ответил, что «вашими, вашими».

В ходе выступления Путин подчеркнул, что использование интернета должно опираться на суверенные алгоритмы.

Ранее Путин заявил, что нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен.