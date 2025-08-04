Путин назвал водоснабжение самым актуальным вопросом в развитии ДНР

Когда заходит речь о развитии Донецкой Народной Республики, самыми актуальными вопросами становятся снабжение жителей водой и доступом к получению медицинских услуг. Такое заявление сделал президент РФ Владимир путин. Его точку зрения привело РИА Новости.

Российский лидер провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он при этом сразу указал на наиболее приоритетные темы.

«Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, — это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктурных», — заявил президент.

Путин сообщил, что считает социальное обеспечение, в частности здравоохранение, также животрепещущей для республики темой, которую необходимо развивать в первую очередь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Представитель Кремля также прокомментировал недавние заявления Трампа об атомных подводных лодках, которые тот якобы поручил направить в сторону России. Песков отметил, что такие подводные суда продолжают нести боевое дежурство вне зависимости от риторики политиков.